Per Postross über den Reschen

Heute sausen unfassbare Datenmengen auf der direkten Nord-Südtiroler Glasfaser-Autobahn über den Reschen. Die Landeshauptleute Platter und Kompatscher haben die ultraschnelle Verbindung 2019 in Nauders gefeiert.

Post-Drehscheibe in Landeck war das Hotel Post.

In diesem fast 500-jährigen Zeitfenster steckt ein Meilenstein, der jetzt 200 Jahre auf dem Buckel hat: die Postwagenlinie Landeck-Meran. „In Gemäßheit eines hohen Dekrets, Zahl 43934, hat sich die Hofkammer veranlasst gefunden, einen eigenen Postkurs von Meran über Mals bis Landeck einzuleiten“, verlautbarte Karl Graf von Chotek, Gouverneur (Landeshauptmann) für Tirol und Vorarlberg, im Dezember 1822. Briefpost sollte ab Jänner 1823 zunächst einmal wöchentlich befördert werden. Aber auch Pakete, versperrte Kisten mit Akten sowie militärische Nachrichten gingen auf Reise.

Brief 1854: Als Adresse genügte „Alois Tambosi in Trient“.

Zum wichtigsten Stützpunkt entwickelte sich die 1822 eröffnete k. k. Postkutschenstation in Eyrs bei Laas (Südtirol): Am Postplatz wurden Pferde gewechselt, die Pferdezucht lebte auf. Eyrs war zudem Verkehrsknoten für die Verbindung Trafoi-Stilfserjoch-Worms (heute Bormio). Von 1825 bis 1848, als die Lombardei zu Österreich gehörte, führte eine ganzjährige Postlinie über das Stilfserjoch. Im Winter fuhr die Kutsche auf Kufen, Schneeschaufler mussten zu Räumarbeiten ausrücken. Die Habsburger hatten – aus militärstrategischen Überlegungen nach den napoleonischen Kriegen – großes Interesse an einer schnellen Verbindung von Wien über Innsbruck nach Mailand. Im Mailänder Militärhauptquartier residierte nämlich der legendäre Feldmarschall Radetzky.