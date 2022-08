77.600 Ukrainer haben bereits eine „blaue Karte“, 3437 in Tirol

„Den Krieg nicht vergessen“: Ukrainer hoffen weiter auf Hilfe, trotz Diskussionen. © imago/epd

Von Liane Pircher

Innsbruck – Im April dieses Jahres waren es „nur“ 25 Personen aus der Ukraine, die beim AMS Tirol vorgemerkt waren. Nach sechs Monaten sind es jetzt 258, davon 42 in Schulung. Von den 3661 laut zentralem Melderegister registrierten Ukrainern in Tirol haben 1087 eine aufrechte Beschäftigungsbewilligung. Insgesamt wurden hier bis dato 3437 „blaue Karten“ bei der Staatsdruckerei in Auftrag gegeben. Diese garantiert ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht in Österreich und ist Voraussetzung für einen Zugang zum Arbeitsmarkt. Österreichweit wurden 77.600 Ausweise versandt. In der Grundversorgung befinden sich in ganz Österreich 57.700, in Tirol 3217 Menschen. „Generell“, sagt Tirols stellv. AMS-Chefin Sabine Platzer-Werlberger, „sieht man, dass ein gar nicht so kleiner Teil in Tirol bereits arbeitet.“ Die meisten in der Gastronomie und Landwirtschaft. Gut die Hälfte der beim AMS Vorgemerkten hat eine höhere bzw. akademische Ausbildung. Thema Nummer eins ist bei vielen Ukrainern immer noch Deutsch, viele Kurse laufen. Von den rund 950 ukrainischen Kindern und Jugendlichen, die bereits hier zur Schule gehen, besuchen knapp 200 die Sommerschule, die am Montag für die letzten beiden Ferienwochen startet.

Dauert der Krieg noch länger an und würden Einschätzungen von Migrationsexperten insofern eintreffen, dass die Hälfte der Vertriebenen tatsächlich hierbleibt, dann müsste man mitgebrachte Qualifikationen unbedingt besser nutzen, so Platzer-Werlberger.

Allein in der Gastronomie arbeiten in Tirol 350 Vertriebene aus der Ukraine, in der Landwirtschaft sind es fast 200. Sabine Platzer-Werlberger (AMS Tirol)

Aktuell dreht sich aber noch vieles um eine gute Unterbringung und ums Eingewöhnen in einem neuen Land. Im Frühjahr hat hier die Caritas eine große Zahl an Wohnungen angeboten bekommen, die an die Tiroler Sozialen Dienste (TSD) weitervermittelt wurden. Viele Angebote davon waren für eine erste Übergangszeit gratis, also ohne Miete, oft nur Betriebskosten. Von den 3661 gemeldeten Personen lebt der Großteil nach wie vor in privaten Unterkünften – 1362 davon sind institutionell über die TSD untergebracht. Je länger der Krieg dauert, desto mehr Kraft verlangt die Lage von allen ab. Seitens der Caritas wird kritisiert, dass die Grundversorgung knapp bemessen ist: „Man kann damit nur in organisierten Quartieren der TSD auskommen. Asylwerber in Privatquartieren sind praktisch darauf angewiesen, dass Vermieter keine Miete verlangen und nur Betriebskosten verrechnen. Auf die Dauer ist das nicht zumutbar, daher befürworten wir eine Erhöhung der Mietzuschüsse für Asylwerber in Privatquartieren“, sagt Caritas-Direktorin Elisabeth Rathgeb. Das wäre auch für eine gute Integration besser.

Derzeit gibt es 165 Euro Mietzuschuss für Einzelpersonen oder 330 Euro für eine Familie. Mit dem Verpflegungsgeld von monatlich 260 € für Erwachsene bzw. 145 € für Minderjährige sind alle restlichen Lebenshaltungskosten zu begleichen. Pro Monat gibt es 12,50 € Bekleidungsgeld dazu (die Regelung gilt übrigens für alle Asylwerber): „Mit dem Mietzuschuss kann man in Tirol nicht einmal ein Zimmer bezahlen“, so Rathgeb. Dass die aktuelle Teuerung die Hilfsbereitschaft einschränke, erlebt man nicht: „Aber natürlich haben wir Sorge dass das kommen kann“, sagt Rathgeb. In Tirol seien gute Netzwerke in vielen Dörfern auf Eigeninitiative entstanden, sagt Tatjana Pospisil, Freiwilligenkoordinatorin beim TSD. Natürlich gebe es nach sechs Monaten „aber eine gewisse Ernüchterung und Frustration“, weil es viele offene Fragen gibt und sich der Krieg in die Länge zieht.

Die Grundsicherung ist knapp bemessen. Man kann damit nur in organisierten Quartieren der TSD auskommen. Elisabeth Rathgeb (Caritas Tirol)

Wie wichtig die Unterstützung hier ist, weiß Aleksandra Vecheruk. Die Zahnärztin lebte bereits vor dem Krieg hier und gehört zum Verein „Ukrainische Gemeinde in Tirol“. Die Lage sei extrem schwierig. Viele der Geflüchteten würden in einer Zwischenwelt leben. Nicht daheim, in der Fremde nicht angekommen: „Ich würde sagen, 95 % hoffen, dass sie bald nach Hause können“, sagt sie. Menschen aus der Zentral- oder Westukraine kehren oft jetzt schon zurück.

Dass die Stimmung nach sechs Monaten auch hier eine andere ist, würde man spüren. Mit der Teuerung steigen Diskussionen bezüglich der EU-Sanktionen gegen Russland: „Wir hoffen, dass die Menschen verstehen, dass es auch für Europa wichtig ist, dass die Ukraine den Krieg gewinnt. Putin gibt sein imperialistisches Denken nicht einfach so auf.“ Im Herbst will man wieder regelmäßig Veranstaltungen in der Innsbrucker Innenstadt abhalten, um daran zu erinnern: Es ist Krieg. Mitten in Europa.

