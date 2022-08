Gute Stimmung wie am Hahnenkamm beim TT-Café in St. Johann

Der gebürtige Fieberbrunner Stefan Steinacher hat zuletzt den Moto-GP und die Formel-1 in Spielberg moderiert. Auf die Frage von CR Zenhäusern, was er noch gerne moderieren möchte, antwortete er: die US Open.

Die Leiterin des Start’n Gründercenters in Kitzbühel, Helene Stanger, stand dann gemeinsam mit dem Gründer der Friendsfactory in München und Investor im Startercenter, Gregor Gebhardt auf der Bühne. Stanger erklärte, dass Start’n eine Plattform für alle Gründer in der Region sei. Kostengünstige Büroflächen und ein „Netzwerk“ würden zur Verfügung gestellt. „Wir haben ungefähr 800 Quadratmeter Bürofläche und Räume ab 18 bis 34 Quadratmeter“, erklärte Gebhardt. 23 der 26 seien aber schon belegt, weshalb bereits an eine Aufstockung des Gebäudes gedacht werde. Der Berliner ist wegen der Liebe nach Tirol gekommen und wohnt jetzt in Going.