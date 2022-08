WSG gegen WAC: Zum „Runden“ soll ein neuer Startrekord stehen

Trainer Thomas Silberberger möchte seine WSG am Sonntag im Tivoli wieder jubeln sehen.

Wattens – Zum „100er“ will WSG-Cheftrainer Silberberger die „Zehn“ – das wäre jener Punktestand, der nach einem Heimsieg gegen den WAC zu Buche stehen könnte: „Denn so viele Punkte hatten wir nach sechs Bundesliga-Runden noch nie und dann könnten wir vor den kommenden schweren Aufgaben (nächste Runde in Salzburg; Anm.) noch ruhiger nach vorne blicken.“