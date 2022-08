Tiroler Auer am Nürburgring und in der Gesamtwertung der DTM Dritter

Lucas Auer landete am Nürburgring am Podest.

Gesamt ist Auer nach zehn Rennen mit 85 Punkten Dritter, es führt der südafrikanische Samstag-Sieger Sheldon van der Linde (BMW/110) vor dem in Wien aufgewachsenen Italiener Mirko Bortolotti (Lamborghini/89). Die Saison wird in zwei Wochen in Spa-Francorchamps fortgesetzt, ehe es im weiteren Zweiwochen-Rhythmus auf den Red Bull Ring in die Steiermark sowie zum Abschluss auf den Hockenheimring geht. (APA)