Niederlage zu Silberbergers 100er: WSG verlor gegen Schlusslicht WAC 1:3

Mario Leitgeb gegen Felix Bacher – der WAC hatte am Tivoli die Lufthoheit.

Innsbruck – Die WSG Tirol musste am Sonntag den Rasen im Tivoli als Verlierer verlassen. Die Wattener verloren gegen das bisherige Schlusslicht WAC 1:3 und bescherten den Gästen den ersten Saisonsieg.

Jubilar Thomas Silberberger, der zum 100. Mal in der Bundesliga auf der WSG-Bank saß, hatte deshalb nichts zu feiern.

🟢 Zum Spielverlauf: Bei den Hausherren rutschten gegenüber dem Auswärtssieg in Ried vergangenes Wochenende die beiden Slowenen Rogelj und Nik Prelec neu in die Startelf. Die Kärntner brachten anders als beim bitteren Europacup-Aus am Donnerstag die Neuzugänge Matteo Anzolin, Ervin Omic und Nikolaos Vergos von Beginn weg aufs Feld.