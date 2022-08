Tragödie im Zillertal: Ein Toter und ein Schwerverletzter bei E-Bike-Tour

Laut Polizei war die 22-köpfige Gruppe am Vormittag unter der Leitung eines 48-jährigen Guides mit E-Bikes auf der markierten Mountainbikestrecke von der Bergstation der Penkenbahn zur Granatalm und von dort auf dem Schotterweg in Richtung Mittertretalm Hochleger unterwegs. Rund 400 Meter nach der Granatalm geht der Weg in eine sehr steile Passage mit 20 Grad Gefälle über. In diesem Bereich kam um 10.30 Uhr ein Mitglied der Gruppe zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu. Der 63-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schwaz geflogen und stationär aufgenommen.