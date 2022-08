14-Jähriger stahl Motorrad aus Geschäft und brauste durch Lienz

Lienz – Ein 14-Jähriger ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden mit einem gestohlenen Motorrad in Osttirol unterwegs gewesen. Laut Polizei trat der Jugendliche gegen 4 Uhr das Fenster eines Motorradgeschäfts ein und gelangte so in das Gebäude. Er stahl das Motorrad eines Kunden, einen Helm und eine Motorradbrille und brauste damit durch den Bezirk.