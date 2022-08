Raiders verloren in Frankfurt, dürfen aber weiter auf Play-off hoffen

Die Raiders Tirol haben am Sonntag in der European League of Football (ELF) zwar verloren, ihre Chancen auf einen Play-off-Platz bleiben aber intakt. Die Innsbrucker unterlagen beim direkten Konkurrenten Galaxy in Frankfurt mit 33:36 (7:16), haben aber gegenüber den Deutschen im direkten Duell um ein Semifinal-Ticket die Nase vorne. Die Vienna Vikings gewannen unterdessen in Wien das Spitzenspiel zweier Conference-Sieger gegen die Barcelona Dragons mit 24:18 (7:10).