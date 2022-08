Platter und Kompatscher unterzeichneten Europahütte-Stiftungsvertrag

Auf 2693 Metern Seehöhe befindet sich die Landshuter Europahütte direkt an der österreichisch-italienischen Grenze in den Zillertaler Alpen.

Schwaz – Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und sein Südtiroler Amtskollege Arno Kompatscher (SVP) haben am Sonntag den Gründungsvertrag der Stiftung Europahütte direkt an Ort und Stelle auf rund 2600 Metern Höhe in den Zillertaler Alpen unterzeichnet. Einher geht mit dem Gründungsvertrag der wegen des instabilen Untergrundes notwendige Neubau der Landshuter Europahütte, hieß es in einer Aussendung des Landes Tirol.

Das neue Schutzhaus wird von einer Stiftung, in der Tirol, Südtirol und die Sektion Landshut des Deutschen Alpenvereins vertreten sind, geführt werden. Die Europahüte befindet sich direkt an der österreichisch-italienischen Grenze, diese verlaufe "mitten durch den Speisesaal", wie Platter anmerkte. "Doch so wie die Grenze im Schutzhaus nicht sichtbar ist, soll auch die Grenze in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino immer weniger spürbar sein. Daher wurde mit der Stiftung eine neue Führungsstruktur der Landshuter Europahütte als Beispiel für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im europäischen Geiste beschlossen, die nun im Einvernehmen mit den alpinen Vereinen umgesetzt wird", so der nach der Landtagswahl im Herbst scheidende Landeschef.