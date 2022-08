Angeblicher Messerangriff in Kufstein entpuppte sich als Lüge

Kufstein – Mit einer stark blutenden Verletzung an der Hand war ein 32-Jähriger am vergangenen Freitagabend von der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht worden. Gegenüber der Polizei schilderte der Einheimische die Ereignisse so: Ein „südländischer Typ“ habe in einem Lokal seine Freundin angesprochen, worauf er – der 32-Jährige – dazwischengegangen sei. Vor dem Lokal sei es dann zu Handgreiflichkeiten zwischen ihm und dem Unbekannten gekommen. Sein Kontrahent habe dann ein Messer gezückt und versucht, auf ihn einzustechen, erklärte der Verletzte gegenüber den Beamten. Eine glatte Lüge, wie sich herausstellen sollte.