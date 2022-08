Mädchen (8) mit Fahrrad in Telfs von Auto erfasst

Telfs – Ein achtjähriges Mädchen ist am Sonntag in Telfs von einem Auto erfasst worden. Ein 20-Jähriger fuhr laut Polizei kurz nach 17 Uhr mit dem Auto auf der Gemeindestraße „Am Fuchsbühel“ in Richtung Norden. An einer Kreuzung kollidierte er mit der jungen Radfahrerin, die in Richtung Westen unterwegs war und laut Zeugenaussagen offenbar nach links abbiegen wollte. Die Achtjährige soll auf der linken Fahrbahnseite gefahren und gegen die Beifahrerseite des Autos geprallt sein.