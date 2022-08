IAEA-Experten werden noch am Montag in Kiew erwartet

Satellitenbild zeigt das AKW Saporischschja am 19. August

Die IAEA-Experten werden nach Angaben des ukrainischen Außenministeriums am Montag in Kiew erwartet. Sie seien aus Wien aufgebrochen, postete ein Ministeriumssprecher auf Facebook. Es werde erwartet, dass sie die Inspektion des russisch besetzen Kernkraftwerks Saporischschja "in den kommenden Tagen" aufnehmen. "Wir müssen die Sicherheit der größten ukrainischen und europäischen Nuklearanlage gewährleisten", twitterte Rafael Grossi, Chef der Internationalen Atomenergiebehörde.