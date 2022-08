Motor fing in Weer Feuer: Fahrzeug brannte komplett ab

Wattens – Ein Moped brannte am Sonntag in Weer ab. Ein 52-jähriger Mopedfahrer war gegen 19 Uhr auf der Tiroler Straße (B171) unterweg, als er plötzlich einen lauten Knall wahrnahm. Er hielt sofort an und entdeckte eine Rauchentwicklung am Auspuff. Gleich darauf begann das Moped zu brennen. Der Mann versuchte noch, das Feuer zu löschen – allerdings vergeblich.