Agrar-Geld für Schule in Wenns ist zweckgebunden

Wenns – Lange dauern die Ferien auch für die Wenner Volksschüler nicht mehr, denn in zwei Wochen geht er wieder los – der Ernst des Lebens. Trotzdem wird es für die Schüler der Pitztaler Gemeinde noch eine Zeitlang anders sein als lange gewohnt, denn der Umzug in die frisch sanierte Volksschule wird sich noch hinziehen: „Die Volksschule startet in den neuen alten Räumlichkeiten erst am 3. Oktober“, so Bürgermeister Patrick Holzknecht, denn noch wird im und um das Gebäude eifrig gewerkelt. Derweil werden die Volksschüler weiterhin für drei Wochen im Ausweichquartier untergebracht sein – im Mehrzwecksaal und Vereinsheim.