Hochwasserschutz-Pläne verunsichern Wörgler

Wörgl – Es braucht keine Regenmassen – der 23. August brachte heuer ohnedies Sonnenschein im Unterland –, trotzdem schaudert’s vielen Wörglern an diesem Tag jedes Jahr aufs Neue. Tief sitzen die Erinnerungen an das Hochwasserereignis 2005, als nach Starkregen und einem Dammbruch eine Fläche von 800.000 m² im Gemeindegebiet geflutet wurde. Von den materiellen Schäden in 200 betroffenen Häusern und 30 Betrieben zeugt heute nichts mehr, geblieben ist die Angst, die Katastrophe könnte sich wiederholen.