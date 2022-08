„Das Fluchtparadox“: Die Widersprüche der Asylpolitik

Dass das Thema Flucht und Migration nicht nur komplex, sondern auch von zahlreichen Widersprüchlichkeiten geprägt ist, die eine Lösung der Flüchtlingsfrage geradezu verunmöglichen, zeigt die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger in ihrem neuen Buch „Das Fluchtparadox“ auf.

Wien – Steigende Antragszahlen, Asylwerber mit nur geringen Chancen auf Anerkennung, ein Innenminister, der unablässig den Kampf gegen Schlepper und ihr tödliches Geschäft trommelt: Asyl- und Migrationsfragen stehen in der politischen Agenda wieder weit oben. Die Debatte scheint sich vielfach aber im Kreis zu drehen. Die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger von der Wirtschaftsuniversität Wien zeigt in einem neuen Buch („Das Fluchtparadox. Über unseren widersprüchlichen Umgang mit Vertreibung und Vertriebenen“) auf, welche Widersprüche und Missverständnisse die Asyl- und Migrationspolitik prägen. Die Autorin spricht von einem „Fluchtparadox“. Ihre Antwort wären gegenseitiges Verständnis und eine menschlichere Asylpolitik.

⮞ Asylparadox. In den Augen der Expertin ist dieser Widerspruch am problematischsten: Um überhaupt einen Asylantrag stellen zu können, müssen die Betroffenen in den meisten Fällen illegal Grenzen überqueren und damit Recht brechen. Schon im Herkunftsland einen Asylantrag zu stellen („Botschaftsasyl“), ist praktisch nicht mehr möglich.