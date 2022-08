Photovoltaik: „Müssen das Potenzial voll ausschöpfen“

Tausende Sonnenkraftwerke harren in Tirol der Installation, weil ihre Errichte­r auf eine Netzzugangsnummer warten müssen. © Symbolfoto: Blassnig

Von Christoph Blassnig

Dölsach – Allein am 21. April dieses Jahres sind mehr als 400 Anträge für die Ausstellung einer Einspeise-Zählpunktnummer beim Tiroler Netzbetreiber Tinetz eingegangen. Dieser Stapel war Mitte August gerade in der Bearbeitung. Alle nachfolgenden Anträge befinden sich in der Warteschleife. Monate sind vergangen, es dürften aktuell Tausende Tiroler auf die Zuweisung einer Zählpunktnummer warten. Ohne diese Nummer kann man bei der OeMAG Abwicklungsstelle für Ökostrom des Bundes keinen Förderantrag stellen. Und vor der Gewährung darf man keinen Auftrag für den Bau einer geförderten Anlage erteilen, noch nicht einmal eine planen lassen.

In Dölsach erzeugt aktuell erst eine Photovoltaikanlage, die sich auf einem gemeindeeigenen Gebäude befindet, Strom. „Es sollen möglichst bald mehr werden, geeignete Dachflächen sind vorhanden“, erklärt Hans Gumpitsch, Vizebürgermeister und Obmann des Ausschusses für Landwirtschaft, Energie und Umwelt. „Photovoltaik ist kein Allheilmittel. Aber wir müssen dieses Potenzial voll ausnützen und damit unsere anderen Energiequellen ergänzen.“ Doch auch die Gemeinde Dölsach, in der der ÖVP-Landtagsabgeordnete Martin Mayerl seit einem halben Jahr zusätzlich als Bürgermeister wirkt, bemühte sich bisher vergeblich um weitere Unterstützung. Eine Anfrage des Energieausschusses an die Tinetz, wie viel Anschlussleistung in Dölsach derzeit aus Photovoltaik insgesamt am Netz sei, wurde mit einem Einzeiler inklusive der Bitte um Verständnis beantwortet: Eine solche Auswertung übersteige sinngemäß die Möglichkeiten des Netzbetreibers.

Dass es auch völlig anders geht, beweise das Nachbarbundesland Kärnten jeden Tag, betont ein auf PV-Anlagen spezialisierter Osttiroler Installationsbetrieb. Kärnten Netz biete ein Online-Portal, das Errichtern und Installateuren gleichermaßen dienlich sei. Eine Netzzugangsnummer für den OeMAG-Förderantrag werde über Nacht ausgestellt, spätestens aber nach zwei Tagen. So lautet die Erfahrung der Kunden des Osttiroler PV-Unternehmens, das viele Anlagen in Kärnten installiert. „Wir in Dölsach bemühen uns jedenfalls weiter“, bekundet Hans Gumpitsch.

Laut Tinetz-Geschäftsführer Thomas Rieder arbeitet das Unternehmen derzeit an einer Automatisierung der Netzbeurteilung und Netzantragsverarbeitung. Man rechne heuer mit bis zu 15.000 Netzzugangsansuchen.