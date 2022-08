Karibischer Klassenkampf beim Filmfestival Kitzbühel

Kitzbühel – Die Kitzbüheler Film-Gams geht heuer in die Dominikanische Republik: Am Samstagabend wurde das Drama „Carajita“, der zweite Spielfilm des Regieduos Silvina Schnicer und Ulises Porra Guardiola, als bester Film des heurigen Filmfestivals Kitzbühel ausgezeichnet. „Carajita“ wirft einen kritischen Blick auf verschiedene Lebenswelten und Klassenkonflikte in der dominikanischen Hauptstadt Santo Domingo.