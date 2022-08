„Krapoldi im Park“ erobert heuer auch die Innenstadt

Hoch hinaus: Das französische Duo „Soralino“ wirft, stapelt und balanciert Umzugskartons – immer am Rande einer Katastrophe.

Mehr denn je greift das – ausgerechnet in den harten Corona-Jahren etablierte – Festival heuer aber in die Stadt aus: Das gilt bereits für die Eröffnung morgen Dienstag: Eine farbenfrohe, lautstarke Straßenkunst-Parade mit Stelzengehern, Cheerleadern, der John Blow Marching Band und Parkour-Artisten der 4 Elements Academy führt erneut von der Annasäule (Treffpunkt: 15.15 Uhr) durch die Innenstadt bis zum Park. „Diese Parade soll zeigen: Wir sind hier“, meint Festival-Mitgründer Walter Moshammer, der Jung und Alt herzlich einlädt, sie verkleidet zu begleiten – quasi als Ersatz für fehlende Faschingsumzüge in Innsbruck.