Olympia ’72 und Lady Di’s Vermächtnis: „Tirol Live“ heute um 18 Uhr

Lisbeth Bischoff und Wolfgang Steinmayr. © Schossmann/Steinmayr

Innsbruck – Es sind Tragödien, die sich eingeprägt haben: Vor 50 Jahren erschütterte das Attentat bei den Olympischen Spielen in München die Weltöffentlichkeit, vor 25 Jahren starb Lady Diana bei einem Autounfall am 31. August in Paris. „Tirol Live“ steht heute ganz im Zeichen dieser beiden Ereignisse.

Tirols Rad-Ikone Wolfgang Steinmayr war Teilnehmer bei den Spielen in München und nahm am olympischen Straßenrennen teil. Er kramt in seinen Erinnerungen an damals, als es plötzlich vorbei war mit den heiteren Spielen.

Was macht den Mythos Diana aus? Die „Königin der Herzen“ oder „England’s Rose“ ist 25 Jahre nach ihrem Tod noch immer allgegenwärtig. Die ORF-Journalistin und anerkannte Adelsexpertin Lisbeth Bischoff gibt Einblicke in das britische Königshaus, in das Leben von Diana und spricht über das, was von der ehemaligen „Princess of Wales“ geblieben ist.