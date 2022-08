Sieben Verletzte bei Zusammenstoß zweier Boote auf Lago Maggiore

Varese – Ein mit sieben Personen besetztes Motorboot ist am Sonntagabend mit einem Schlauchboot auf dem Lago Maggiore kollidiert, in dem sich fünf Insassen befanden. Zum Unfall kam es vor der Küste der Kleinstadt Ranco in der Provinz Varese. Sieben Personen wurden verletzt, keine davon schwer. Fünf fielen beim Zusammenstoß ins Wasser, darunter zwei Kinder.

Ein 14-jähriges Mädchen wurde per Hubschrauber in das Krankenhaus in Monza geflogen, weil es sich an der Hand verletzt hatte. Drei Kinder wurden in ein Krankenhaus in Varese eingeliefert. Andere Bootsinsassen hatten Schnittwunden, weil sie mit dem Propeller des Schlauchbootes in Kontakt gekommen waren.