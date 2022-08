"Scheinheilig": Republikaner kritisiert Kollegen im Streit um Trump-Ermittlungen

Washington – Die Durchsuchung von Donald Trumps Anwesen in Florida polarisiert die ohnehin über den ehemaligen US-Präsidenten gespaltene Republikanische Partei noch weiter. Der Abgeordnete Adam Kinzinger, der als einer von zwei Republikanern dem Untersuchungsausschuss zum Sturm aufs Kapitol angehört, ging am Sonntag Parteikollegen an, die Trumps Umgang mit geheimen Dokumenten verteidigen.

Kinzinger sprach in einem NBC-Interview von der "Scheinheiligkeit von Leuten in seiner Partei". Diese hätten jahrelang lautstark gefordert, Hillary Clinton "wegen ein paar gelöschter E-Mails 'einzusperren'". Dieselben Politiker würden nun einen Mann verteidigen, der sich die nationale Sicherheit der USA ganz eindeutig nicht zu Herzen genommen habe.

Das Justizministerium hatte am Freitag bekanntgegeben, dass es gegen Trump wegen unerlaubter Mitnahme von Dokumenten aus dessen Amtszeit im Weißen Haus ermittle. In Trumps Anwesen in Florida waren vertrauliche Unterlagen gefunden worden. Trump, der eine erneute Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 nicht ausschließt, weist alle Vorwürfe von sich und bezeichnet die gerichtlich genehmigte Razzia in seinen Anwesen Mar-a-Lago als "politisch motiviert".