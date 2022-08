Nach nationaler Sichtung kam Auftakt in Tirol: In der Breite Handlungsbedarf

Innsbruck – Die U14-Auswahl des Tiroler Fußballverbandes startete mit einem 4:1-Sieg in Burgenland in die Bundesländermeisterschaft der Mädchen. Zehn Tirolerinnen (Anna Leiter, Madeleine Fender, Petra Zengic, Penelope Da Silva Nascimento, Marie-Sophie Anfang, Khorshid Hassanzada, Lisa Zass, Linda Schöser, Greta Kirchmair und Sina Gstrein) fanden sich in den vergangenen Tagen auch in St. Pölten zum offenen Sichtungstag für das Nationale Zentrum für den österreichischen Frauenfußball ein. „Wir sind stolz, dass so viele dabei waren“, freute sich TFV-Auswahltrainer Ingo Martin, dass sich so viele Talente der Herausforderung stellten.