Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin unter 20.000 US-Dollar

Frankfurt/Main – Die nach Marktwert größte Digitalanlage Bitcoin kostete am Montagvormittag auf der Handelsplattform Bitfinex im Tief 19.540 US-Dollar (rund 19.654 Euro) und damit so wenig wie zuletzt Mitte Juli. Der Kurs der zweitgrößten Internetdevise Ether ging ebenfalls weiter zurück und lag bei 1450 Dollar. Der Marktwert aller rund 20.700 Digitalwerte beträgt aktuell rund 950 Milliarden Dollar. Das Rekordhoch vom vergangenen November liegt rund dreimal so hoch.