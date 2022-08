Schallplatten-Boom sorgt für knappe Kapazitäten bei Presswerken

Güstrow, Wien – Presswerke können wegen des anhaltenden Schallplatten-Booms die Nachfrage nach den Tonträgern nicht decken. „Wir haben unsere Fertigungskapazitäten in den letzten Jahren deutlich erhöht und arbeiten am weiteren Ausbau, dennoch ist der Bedarf aktuell höher als der mögliche Output", teilte etwa Optimal Media mit. Das Unternehmen betreibt in Röbel an der Mecklenburgischen Seenplatte das nach eigenen Angaben größte Presswerk Europas.