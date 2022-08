St. Anton – Ein bisher unbekannter Täter stahl am Samstag, 27. August, gegen 16 Uhr Bekleidung aus einem Sportgeschäft in St. Anton. Er nahm die Kleidungsstücke mit in die Umkleidekabine, versteckte sie in seinem Rucksack und verließ das Geschäft. Dem Sportgeschäft entstand ein Schaden im Wert eines vierstelligen Eurobetrages. (TT.com)