Fallschirmpilot stürzte bei Fußballspiel-Showeinlage in Vorarlberg ab

Bregenz – Ein Fallschirmspringer, der vor dem Anpfiff eines Fußballspiels den Ball einfliegen wollte, hat sich am Sonntag in Alberschwende (Bregenzerwald) beim Landeanflug schwere Verletzungen zugezogen. Der 23-Jährige geriet in fünf bis acht Metern Höhe in Turbulenzen und schlug hart am Boden auf, er wurde laut Polizei per Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Laut Vorarlberger Nachrichten erlitt der Mann Beinbrüche und Wirbelverletzungen.