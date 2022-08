Arbeiterkammer geht mit weiblicher Doppelspitze in den Herbst

ABD0044_20210729 - WIEN - ÖSTERREICH: Sozialminister Wolfgang Mückstein und AK-Präsidentin Renate Anderl während einer Pressekonferenz zum Thema "Armutskrise verhindern" am Donnerstag, 29. Juli 2021, in Wien. - FOTO: APA/ROBERT JAEGER

Wien – Die Arbeiterkammer bekommt mit Silvia Hruška-Frank erstmals eine Direktorin. Die Juristin folgt ab 1. September auf Christoph Klein, der sich in die Pension verabschiedet. Mit Hruška-Frank und Präsidentin Renate Anderl hat die Arbeiterkammer damit auch erstmals eine weibliche Doppelspitze. Der Handlungsbedarf im Herbst sei groß. Neben der Energiekrise müsse vor allem bei der Pflege und der Bildung investiert werden, so die Doppelspitze bei einer Pressekonferenz am Montag.