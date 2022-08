Schulweg-Studie: Zwei Drittel der Kinder schauen nur reflexartig

Fast hundert Prozent der teilnehmenden Vorschüler wussten, was eine rot oder grün leuchtende Fußgängerampel bedeutet, aber mehr als ein Fünftel gab auf die Frage, ob man bei grün einfach gehen dürfe, die falsche Antwort. Die Studie wurde mit 69 Kindergarten- und Vorschulkindern im Alter zwischen fünf und sechs Jahren an zwei Kindergärten in Wien durchgeführt.

Eine weitere Studie des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zeigte, dass Schulkinder im Straßenverkehr in der Freizeit öfter verletzt werden, als auf dem Schulweg. So wurden in den vergangenen drei Jahren sechsmal so viele Kinder zwischen sechs und 14 Jahren in der Freizeit im Straßenverkehr verletzt als auf dem Schulweg. Insgesamt wurden zwischen 2019 und 2021 5848 Kinder dieser Altersgruppe bei Verkehrsunfällen in Österreich verletzt, davon 951 am Schulweg, so die Daten der Statistik Austria.