Gut zu wissen: Welche Corona-Regeln ab Herbst an den Schulen gelten

Wien – „Wir können in das neue Schuljahr starten, wie wir das alte beendet haben", betonte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Montag vor Journalisten. Das heißt, es gibt keine verpflichtenden Tests und keine Maskenpflicht an den Schulen. Der Schulbereich müsse Teil einer Gesamtstrategie für den Umgang mit Covid-19 sein, so Polaschek. „Die Schule ist kein abgesonderter Bereich."