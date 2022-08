Dramatische Rettungsaktion: Wettlauf gegen die Zeit nach Brand auf Fähre

Stockholm – Nach einem Brand und einer dramatischen Evakuierungsaktion hat die Passagier-Fähre Stena Scandica am späten Montagabend Kurs auf ihren Zielhafen in Schweden genommen. Das Feuer, das zuvor in einem Kühlcontainer auf dem Autodeck der Fähre entstanden war, hatte am Nachmittag zwar schnell gelöscht werden können. Der Brand hatte jedoch einen Stromausfall verursacht, woraufhin die Fähre am Abend bei starkem Wind Richtung Süden auf die Insel Gotland zugetrieben war.