27-Jähriger rutschte in Alpbach mit Auto 70 Meter ab

Alpbach – Ein 27-Jähriger kam am späten Sonntagabend bei einem Unfall in Alpbach mit dem Schrecken davon. Der Mann versuchte laut Polizei gegen 23.15 Uhr, sein Auto auf einer schmalen, einspurigen Straße in einer Ausweiche zu wenden. Dabei gerieten die Vorderreifen in das abschüssige, nasse Gras und das Auto rutschte immer mehr ab. Das Fahrzeug schlitterte rund 70 Meter über den steilen Hang, bevor es an einem kleinen Stallgebäude zum Stillstand kam. Der 27-Jährige blieb dabei unverletzt. Das Auto wurde erheblich beschädigt. (TT.com)