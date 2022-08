Lkw-Anhänger auf Inntalautobahn bei Zirl umgekippt

Zirl – Auf der Inntalautobahn bei Zirl in Fahrtrichtung Westen ist am Montag gegen 11 Uhr ein Lkw-Anhänger umgekippt. Der Lenker war am Steuer eingenickt. Das Fahrzeug geriet über den rechten Fahrstreifen hinaus und prallte gegen den Anpralldämpfer des Autobahnparkplatzes Inzing. Der Anhänger kippte nach links auf die erste Spur. Es entstand schwerer Sachschaden, verletzt wurde zum Glück niemand.