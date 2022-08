Lkw-Unfall mit sechs Toten: Fahrer bleibt in Polizeigewahrsam

Der Lkw fuhr am Samstagabend nahe Rotterdam in ein Grillfest. Sechs Menschen starben.

Rotterdam – Nach dem Lastwagen-Unfall in den Niederlanden mit sechs Toten bleibt der Fahrer vorerst im Polizeigewahrsam und wird am Dienstag einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Dieser entscheide darüber, ob der 46-jährige Spanier weiter in den Niederlanden festgehalten wird, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit, wie die Nachrichtenagentur ANP berichtete.