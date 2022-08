Lienzer Eishockey-Turtles bauen Kinderteams auf

Dass die Eichholz Turtles sich um die Eishockey-Jugend kümmern müssen, liegt auf der Hand. Schließlich hat die Kampfmannschaft einen Altersdurchschnitt von etwa 35 Jahren. Heuer müssen sie sich in der Unterliga West acht gegnerischen Mannschaften stellen. Davor stehen das Training in Toblach und ein Trainingscamp in Bled (Slowenien). (co)