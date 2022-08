Zirl zeigt Sportsgeist bei Sanierung diverser Anlagen

Zirl – In mehrfacher Hinsicht „sportlich“ zeigt sich die Marktgemeinde Zirl heuer bei der Sanierung diverser Sportanlagen. Sowohl in Ausbau als auch Instandhaltung der örtlichen Sportinfrastruktur wurden im Budgetjahr 2022 rund 300.000 Euro investiert – genauer gesagt in die örtlichen Tennis- und Fußballsportanlagen.