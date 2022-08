Alpen schätzen und schützen: Glockner-Biwak wird in Innsbruck zum Museum

Plus

Die interaktive Wanderausstellung „Über die Alpen: Entdecken, Schätzen, Leben!“ am nördlichen Ende der Maria-Theresien-Straße ist nur schwer zu übersehen: Vom 23. August bis zum 29. September 2022 gastiert dort das so genannte „Biwak“, ein ehemaliges Schutzhaus, das einst zahlreichen Bergsteigern am Großglockner Zuflucht schenkte.