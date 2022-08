In Kitzbühel drängt die Zeit: Stadtpolizei steht bald ohne Polizisten da

Kitzbühel – Drei Polizeibeamte sind das Mindestmaß für die Stadtpolizei in Kitzbühel, derzeit gibt es aber nur zwei Polizeibeamte und eine Hilfskraft. Nach dem einer der Stadtpolizisten heuer in Pension gegangen ist, wird es leer im Büro der städtischen Gesetzeshüter. Aber es könnte noch schlimmer kommen. Denn auch die beiden verbliebenen Polizisten gehen im kommenden Jahr in Pension und die Nachbesetzung ist noch völlig offen.