Zillertaler Schützen ließen bei buntem Teffen Tradition hochleben

Unter dem Motto „Mut und Zuversicht“ richtete nach 18 Jahren die Schützenkompanie Fügen/Fügenberg dieses große Fest im vorderen Zillertal aus. Schon am Samstag fand der Auftakt am Dorfplatz statt. Für die vielen Besucher dürfte wohl am Sonntag der Sternmarsch aller drei Bataillone des Tales mit den 15 Schützenkompanien, den Bundesmusikkapellen Hart, Gerlos, Fügen und der Regimentsmusikkapelle Zell am Ziller sowie den fünf Gastkompanien gewesen sein. „Wir durften in den letzten Stunden Momente der Buntheit der Tracht, der Gemeinschaft und der Traditionen erleben“, sagte LHStv. Josef Geisler. Gerade diese farbenfrohe Präsentation von Brauchtum beeindruckte die vielen Zuschauer sehr.