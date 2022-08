Wie viel geben die Tiroler Parteien für den Wahlkampf aus?

Innsbruck – Heute wird die ÖVP ihre erste Plakatwelle präsentieren, seit Montag hängen die ersten aber bereits. Präsentiert wird das Konterfei von Spitzenkandidat Toni Mattle mit Botschaften wie „Klarer Kurs“, „Klare Wahl“ und „Klarer Kopf“. Ursprünglich hätten sie erst Ende der Woche vor dem Wahlkampfauftakt flächendeckend aufgestellt werden sollen, doch in der Partei wird das Vorziehen mit logistischen Notwendigkeiten erklärt. Andererseits wurden Funktionäre schon nervös, weil die anderen Parteien mit Ausnahme der Grünen schon viel früher plakatiert haben.

Keine Änderungen gab es bei den eingereichten Listen. Die Landeswahlbehörde hat die Landeswahlvorschläge aller neun Wählergruppen, deren Kreiswahlvorschläge bereits zugelassen wurden, beschlossen. Landesweit treten die Liste „MATTLE“, die SPÖ, die FPÖ, die Grünen, die Liste Fritz, NEOS und MFG an. Die KPÖ in Innsbruck und Innsbruck-Land, „Mach mit“ lediglich in Innsbruck-Land. (pn)