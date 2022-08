Adäquater Weg fehlt: Kein Juchhe bei der Radfahrt zum Achensee

Strass, Wiesing, Eben a. A. – Das Zillertal und die Achensee Region sind im Sommer die nächtigungsstärksten in Tirol. Die negativen Auswirkungen des Tourismus erlebt man jeden Tag auf den Straßen: täglich Stau im Zillertal und Kampf um Parkplätze entlang des Achensees. So mancher steigt daher aufs Rad um, wie der viel frequentierte Radweg entlang des Zillers und jener am Ufer des Achensees zeigen. Die Krux: Es gibt keine adäquate Radverbindung zwischen dem Ziller- und dem auf der anderen Inntalseite liegenden Achental.