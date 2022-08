Den Blackout im Fokus: Unterländer Gemeinden rüsten sich für Ernstfall

Kundl – Katastrophenpläne sind zwar in allen Gemeinden vorhanden. Ein Blackout, also ein längerer, flächendeckender Stromausfall, aber wird eine besondere Herausforderung sein. Laut Experten des Österreichischen Bundesheeres soll es dazu in den kommenden fünf Jahren kommen. Im Rahmen eines Leader-Projekts erarbeiten die Gemeinden Angerberg, Breitenbach, Kramsach, Kundl, Westendorf, Wildschönau, Ellmau, Going, Scheffau und Söll auf Initiative des Regionalmanagements Kitzbüheler Alpen nun ein Schutzpaket für den Ernstfall.