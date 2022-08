Bub nach Raub in St. Johann ertrunken: „Fahnden mit Hochdruck nach dem Täter“

St. Johann – Der sechsjährige Bub, dessen Leiche am Sonntag in St. Johann entdeckt wurde, ist ertrunken. So lautet das Ergebnis der Obduktion, die am Montagvormittag an der Innsbrucker Gerichtsmedizin durchgeführt wurde. Die Experten entdeckten auch keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung vor dem Tod des Kindes, das seit seiner Geburt an einem Gendefekt litt. „Damit hat sich aus unserer Sicht die Aussage des Vaters noch weiter erhärtet“, schlussfolgert Katja Tersch, Leiterin des Landeskriminalamtes: „Wir fahnden mit Hochdruck nach dem Täter, der den Vater niedergeschlagen hat.“