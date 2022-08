Geisler und Zangerl auch für Dreierkoalition in Tirol offen

Plus

In der ÖVP reißt die Debatte über Koalitionsvarianten nach der Landtagswahl am 25. September nicht ab. VP-Chef Anton Mattle will bekanntlich eine Dreier-Koalition nicht ausschließen, mit dem Arbeitnehmerbund und dem Wirtschaftsflügel stehen hier zwei mächtige Bünd­e jedoch auf der Bremse. Im Gegensatz dazu wollen sich Bauernbundobmann Josef Geisler und AK-Chef Erwin Zangerl alle Optionen offenhalten.