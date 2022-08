TT-Analyse: Die ÖVP regiert mit den Grünen bereits jetzt zu viert

ÖVP-Parteiobmann Anton Mattle bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als auch mit einer Dreier-Koalition nach der Landtagswahl zu liebäugeln. Eine Alleinregierung ist sich nicht einmal in den Glanzzeiten des scheidenden Landeshauptmanns Günther Platter 2018 ausgegangen. Für eine Zweier-Regierung kommt realistischerweise mit einer abgesicherten Mehrheit im Landtag nur noch die SPÖ in Frage, weil Mattle der FPÖ schon vorbeugend den Sessel vor die Tür gestellt hat. Und nicht einmal das ist sicher.

Aber warum tun sich einige schwarze Parteigranden mit einer Dreierkoalition so schwer? Im benachbarten Salzburg funktioniert schließlich die Zusammenarbeit von ÖVP, Grünen und NEOS in der Landesregierung. Zweifelsohne gibt es mehr Abstimmungsbedarf, doch den kennt die ÖVP schließlich zur Genüge, denn Bauern-, Wirtschafts- und Arbeitnehmerbund sind quasi Fraktionen in der Volkspartei. So gesehen regiert mit Schwarz-Grün in Tirol aktuell eine Vierer-Koalition. Wohnen, Landwirtschaft, Tourismus oder Soziales: Vielfach muss die ÖVP erst mit ihren Bünden ins Reine kommen, bevor sie wie jetzt mit den Grünen politische Vorhaben klären kann.