Brand in Gastro-Betrieb in Imst: Polizei sucht Zeugen

Auf einem Holzbalkon in Reutte brach am Montag Feuer aus.

Reutte – Kurz vor 21 Uhr wurde am Montag in Reutte die Feuerwehr alarmiert. In einer unbewohnten Villa am Waldrand war am Balkon Feuer ausgebrochen. Vermutlich hatte dort eine Matratze zu brennen begonnen. Die Flammen breiteten sich am Holzbalkon schnell aus. Die Freiwillige Feuerwehr Reutte konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.