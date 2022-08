Wettsingen auf höchstem Niveau zum Abschluss der Festwochen

Innsbruck – Ins Finale des Cesti-Wettbewerbs zu kommen, ist eigentlich schon ein Sieg. So hoch war auch bei dessen 13. Durchgang das Niveau der zehn, maximal 31 Jahre alten Sängerinnen und bis zu zwei Jahre älteren Sänger, die sich beim finalen Konzert am Sonntag im Innsbrucker Haus der Musik nicht nur einer hochkarätig besetzten Fachjury, sondern auch dem für Alte Musik begeisterten Publikum stellten.

Das sich mehrheitlich von der 26-jährigen Schweizer Sopranisten Chelsea Marilyn Zurflüh berühren ließ, deren wunderbare Stimme aber auch die Jury, der neben Festwochenintendant Alessandro De Marchi u. a. auch Sebastian Schwarz, Generalintendant des Teatro Regio di Torino, und die Intendantin der Oper Graz, Nora Schmid, angehörten, beeindruckte, was ihr den mit 3000 Euro dotierten zweiten Preis des Cesti-Wettbewerbs 2022 einbrachte. „Geschlagen“ allein vom erst 24 Jahre alten britischen Tenor Laurence Kilsby, der mit einer Arie aus Händels Oper „Rodrigo“ sowie Vivaldis „La fida ninfa“ überzeugte. Jener Oper, die im kommenden Jahr im Rahmen der Barockoper:Jung zu hören sein wird. Kilsbys Sieg wird mit 4000 Euro versüßt, mit 2000 Euro Platz drei, auf dem der 23-jährige italienische Countertenor Nicolò Balducci landete, an den auch der Nachwuchspreis ging.

Um eine Teilnahme an dem 2010 von De Marchi für den Nachwuchs im Barockopernfach ins Leben gerufenen Cesti-Wettbewerb haben sich heuer 175 KandidatInnen aus 37 Ländern – davon fünf aus Österreich, von denen es zwei in Runde zwei schafften – beworben. Deutlich mehr als in den zwei vergangenen (Corona-)Jahren, etwas weniger als 2019, wo sich mehr als 200 KandidatInnen dem Wettsingen gestellt haben. Die Chance, dass man die eine oder andere von diesen in Innsbruck wieder hören wird, ist erfahrungsgemäß groß. Brillierten mit den Sopranistinnen Shira Patchornik und Hannah De Priest in der heurigen Barockoper:Jung, Pallavicinos „L’amazzone corsara“ doch gleich zwei Preisträgerinnen des Cesti-Wettbewerbs von 2021.