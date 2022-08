Coaster, Nachtskilauf und Co: Imster Bergbahnen suchen Sparpotenzial

„Wir wollen nicht bei der Qualität an sich sparen, sondern bei den Betriebszeiten“, sagt Schöpf. Und am ehesten ist für ihn das Ausfallen von Nachtskilauf und eventuell ein Verzicht auf den Coaster über den Winter denkbar. „Eigentlich“, so der Geschäftsführer, „zahlen wir mit dem Sommergeld die Winterstruktur.“

65 Prozent des Umsatzes werden in der Sommersaison erzielt, erklärt Schöpf. Und der Bau der beiden neuen Gondelbahn-Sektionen im Vorjahr habe sich bestens bewährt. „Wir haben eine Steigerung zur Vor-Corona-Zeit. Im Winter hatten wir rund 190.000 Fahrten, im Sommer bisher mehr als 132.000.“ Dieser Unterschied erklärt sich freilich damit, dass der Wintergast mehrmals pro Skitag den Lift nützt. Auch die Gondeln an sich haben sich bewährt: Besonderen Zulauf gebe es bei Familien, auch mit Kinderwägen oder mit Hund. „Und viele Senioren waren jetzt das erste Mal seit vielen Jahren wieder oben am Joch“, sagt Schöpf. Für ihn ist die Verankerung des Imster Liftes in der Bevölkerung besonders wichtig. Man spüre, dass man hinter ihm steht. Und das Einzugsgebiet von Nassereith bis Landeck umfasse weit mehr als 30.000 Personen aus der Region.