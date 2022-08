Tiroler Jugendpsychiaterin fordert Schulfach „Psychische Gesundheit"

Ein solches Schulfach sei nicht nur aufgrund des nahenden Schulstarts, der eine zusätzliche psychische Belastung bedeute, sondern auch wegen der Folgen der Corona-Pandemie und der Lockdowns dringend vonnöten, argumentierte die Direktorin der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Hall und Innsbruck. „Die Akutaufnahmen an der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie sind im Vergleich zu 2019 im Jahr 2021 um rund 40 Prozent angestiegen", nahm Sevecke auf eine von ihr geleitete Studie Bezug.

Allein auf etwaigen Schulstress, Home-Schooling oder Isolation in Corona-Zeiten will Sevecke diese Entwicklung aber nicht reduzieren. „Der Mädchenanteil stieg im Jahr 2021 zwar auf 74,4 Prozent", berichtete die Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie. „Mädchen sind in der Phase der Adoleszenz aber generell sensibler", so Sevecke. Dazu kämen emotionaler und psychischer Druck beispielsweise durch Rollenbilder oder Schönheitsideale, strich die Expertin heraus.